Progettazione verde e abbruciamento dei residui vegetali Ordine agronomi Avellino. I punti del prossimo incontro al Comune

Strumenti idonei per progettare e gestire il verde urbano e abbruciamento dei residui vegetali. I punti fondamentali del prossimo incontro che si terrà il 26 giugno tra L’ordine degli agronomi e la commissione ambiente al comune di Avellino.

Progettazione, gestione e manutenzione del verde urbano saranno i punti che verranno affrontati nel prossimo incontro al Comune di Avellino tra l’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali e la commissione ambiente. Ieri mattina il primo vertice nel corso del quale il presidente dell’Odaf Ciro Picariello, accompagnato dal segretario Maurizio Petrillo, ha presentato la proposta di pianificazione del verde in città.

“Sono molto soddisfatto per l’attenzione e la disponibilità del presidente Gerardo Melillo della Commissione Ambiente e dei suoi componenti verso tutte le tematiche affrontate. L’amministrazione del sindaco Festa è stata sempre sensibile a questo aspetto e l’assessore Giuseppe Negrone particolarmente disponibile – evidenzia Ciro Picariello presidente dell’ordine degli agronomi – questo porterà certamente ad una collaborazione fattiva per la soluzione delle problematiche del verde in città”.

Il nuovo appuntamento si svolgerà venerdì 26 giugno. Sarà anche l’occasione per discutere delle tematiche relative all’abbruciamento dei residui vegetali.

Si valuteranno gli strumenti necessari per fare una pianificazione a lungo termine per salvaguardare il patrimonio paesaggistico della città e tutelare la salute dei cittadini. “Il censimento di tutto il verde sarà il primo passo – sottolinea Picariello – poi sarà necessario incrementare le piantagioni sia arboree sia erbacee. Uno strumento semplice ed efficace per ridurre le polveri sottili e migliorare la salubrità dell’aria. Importante – aggiunge Picariello – lavorare in sinergia con i Comuni limitrofi alla città”.

All’incontro verranno invitati anche gli assessori all’Ambiente dei Comuni di Monteforte Irpino, Mercogliano, Atripalda e Aiello del Sabato.