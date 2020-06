Scuola, Maraia incontra la Franzese: "Superare le criticità" Il deputato Cinque Stelle ha chiesto anche di nominare un nuovo Provveditore ad Avellino

ll deputato pentastellato Generoso Maraia ha incontrato, presso l’ufficio scolastico provinciale di Avellino, il direttore generale Luisa Franzese.“Da professore e deputato ho potuto apprezzare l’impegno per superare le criticità determinate dal Covid e la collaborazione con la Ministra Azzolina per rendere possibile lo svolgimento degli Esami di Stato.Un confronto sereno e molto proficuo. Abbiamo potuto affrontare numerose questioni legate al mondo della scuola: la necessità di nominare un dirigente per la guida dell’Usp di Avellino, il dimensionamento delle scuole nelle zone interne, le azioni propedeutiche per l’avvio del nuovo anno scolastico a settembre. È necessario affrontare le emergenze con l’ascolto di tutte le parti in causa e arrivare a soluzioni che garantiscano la funzione sociale della scuola”.