"L'ospedale che ci ha fatto ammalare ora ci curi" Appello disperato di una dipendente che preferisce restare nell'anonimato: aprite subito il Covid

"Chi vi parla è una donna, una mamma, una moglie, una figlia, una lavoratrice che ha commesso un unico peccato semplicemente quello di lavorare.

Invece di essere tutelata, mi sono beccata il Covid all'interno dell'ospedale di Ariano Irpino. In sala operatoria, chirurgia, ortopedia vi rendete conto che cosa è accaduto? Quando si aprirà il reparto Covid ad Ariano, quando i morti saranno a catena? Noi non arriamo al primo novembre. La situazione è fuori controllo." E' l'appello disperato di una dipendente che preferisce rimanere in anonimato:

"Ci troviamo di fronte ad un ospedale che non tutela i propri dipendenti. Da giorni sono in casa con la febbre di continuo. Chi mi ha chiamato? Dov'è il Sep, cos'è l'Usca, chi è che è venuto a controllarmi e a dirmi cosa ti serve.

Gente con figli, mogli, mariti abbandonati. Io non posso rendermi complice di ciò che sta succedendo. Letteralmente abbandonati. Mi riservo di coinvolgere gli organi inquirenti per fare piena luce su quanto sta accadendo. Ma intanto non posso restare in silenzio. Al mio medico curante non hanno fornito neppure gli strumenti per intervenire

L'ospedale che ci ha fatto ammalare ora ci curi. E' vergognoso, non sarò compilice di uno stato che non vuole funzionare."