Viadotto "Santo Spirito", mercoledì 15 settembre l'inaugurazione Il nuovo collegamento realizzato dopo la demolizione del vecchio ponte

mercoledì 15 settembre alle ore 11.30 si svolgerà un incontro presso il nuovo viadotto ‘Santo Spirito’ al km 32,600 della strada statale 90/bis “delle Puglie”, in occasione della messa in esercizio dell’infrastruttura situata nel territorio comunale di Montecalvo Irpino. L’apertura del nuovo collegamento, realizzato a seguito della demolizione del vecchio ponte, consentirà di implementare gli standard di sicurezza e percorribilità per l’utenza stradale. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, il Responsabile della Struttura Territoriale Anas della Campania, Nicola Montesano, il Dirigente Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo ed il Sindaco del Comune di Montecalvo Irpino, Mirko Iorillo.