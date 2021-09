La sfida di Blitz Power per l'energia pulita: ad Asti 10 stazioni di ricarica L'inaugurazione alla presenza del sindaco e dei delegati della società del Gruppo Ivpc

Rinnovabile, pulita e innovativa: è la sfida della Blitz Power, società del gruppo Ivpc, leader nel settore dell’energia sostenibile, che diventa sempre più accattivante e all’avanguardia.

La società Green, grazie alla sinergia con il comune di Asti, firma l’intesa per il nuovo progetto che guarda al futuro con la massima attenzione all’ambiente. Nella sede del Comune piemontese, alla presenza dei delegati aziendali Alberto Gatta e Raffaele Micale, del sindaco Maurizio Rasero e dell’assessore Renato Berzano e del responsabile all’ambiente Valerio Vittone, sono state presentate le prime 10 colonnine elettriche, installate nei principali punti della città.

Dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tutti nel piazzale “de Andrè” per una dimostrazione pratica delle operazioni di ricarica. Ciascuna stazione elettrica, con prese di ricarica da 22 kw, è attiva tutti i giorni, h24. Facile da utilizzare, grazie a una semplice e pratica applicazione, che fornisce anche l’elenco e la mappa dei punti di ricarica in tutta Italia. «Una soluzione per viaggiare sempre in sicurezza anche grazie alla professionalità del nostro partner, ha sottolineato il sindaco Rasero: «Questa Amministrazione ha puntato molto sulla nuova mobilità con cinque automezzi comunali che già viaggiano in elettrico. Abbiamo incontrato un partner molto serio che ci ha seguito anche nei momenti di difficoltà dovuti all’ impossibilità di incontrarci di persona a causa delle restrizioni degli scorsi mesi».

«Cento per cento green, in un’ottica di vero sviluppo sostenibile e nel pieno rispetto della mission del gruppo di appartenenza - ha detto Alberto Gatta, responsabile sviluppo e costruzione impianti Blitz Power - il gruppo nasce nel 1993, da un’idea del nostro presidente, l’avvocato Oreste Vigorito, che è stato uno dei pionieri dell’energia rinnovabile in Italia».

Blitz Power offre un servizio chiavi in mano, occupandosi di progettazione, fornitura, installazione, avvio e gestione del sistema di ricarica elettrica che avviene solo con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Grazie alla sua capillare presenza sul territorio, blitz power è in grado di gestire e manutere reti di sistemi elettrici e tecnologici, garantendo tempi rapidi di intervento.