"Non permettiamo al virus di fare festa a spese nostre" L'appello di Mafalda De Simone: "Passiamo il Capodanno a casa e vacciniamoci"

"Passiamo il Capodanno a casa, evitiamo al virus di prendere il sopravvento". Questo l'appello che Mafalda De Simone, influencer campana con oltre 218mila follower, vuole fare ai suoi coetanei e non solo.

"L'aumento dei contagi è preoccupante ed ecco perché serve la massima responsabilità da parte di tutti. La libertà di Natale ora la stiamo pagando. Bisogna pensare a chi è più fragile ed evitare di permettere al virus di trovare terreno fertile. Mi auguro che questo Capodanno molti decidano di passarlo a casa, insieme alla propria famiglia. Per festeggiare il nuovo anno c'è tempo, magari quando questo incubo sarà definitivamente finito. Inoltre, vacciniamoci perché è l'unico modo per non finire in un reparto di terapia intensiva".