Covid, muore 75enne al Frangipane. 4 vittime in 3 giorni. Morrone:contagi record Coronavirus, ancora un decesso. Sos contagi in Alta Irpinia. Morrone (Asl): 4608 casi in 7 giorni

Si torna a morire di covid in Irpinia. Nelle scorse ore è morto un 75enne di Vallata all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Solo poche ore prima a perdere la vita era stato un 70enne di Mugnano del Cardinale al Moscati di Avellino. Sono quattro le vittime nei primi tre giorni dell’anno. Preoccupa l’esponenziale aumento dei ricoveri ospedalieri . Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati sono ricoverati 28 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva. 11 quelli ricoverati al Frangipane , di cui 2 in terapia intensiva. Intanto la campagna vaccinale avanza. 2334 le dosi inoculate ieri. L'inizio del nuovo anno è da allerta rossa per la pandemia in provincia di Avellino. A Bisaccia in alta Irpinia si contano 87 casi. 129 quelli contabilizzati in tutto il comune. A livello provinciale sono 577 i nuovi positivi su 1618 tamponi processati. A Bisaccia il sindaco Marcello Arminio predica cautela e invita tutte le famiglie a disciplinare con cura gli isolamenti domiciliari dei parenti positivi.

“Il settanta per cento dei positivi attuali sono giovani, ai quali si raccomanda di non assembrarsi specialmente dentro e fuori i locali di intrattenimento”, precisa il sindaco Marcello Arminio. Il dirigente dell’Asl di Avellino, Gaetano Morrone, non nasconde la sua preoccupazione e descrive l’incredibile risalita dei contagi. “In una settimana, quella che va dal 27 dicembre al 2 gennaio, abbiamo registrato 4608 casi di positività al coronavirus. Si tratta del record assoluto che va a sorpassare il picco registrato a novembre del 2020 in piena pandemia e prima della partenza della campagna vaccinale, con 4300 casi – spiega Morrone -. Si tratta dei risultati dei soli tamponi processati. Se andiamo a sommare anche i risultati del test antigenici il numero è incredibile: vanno aggiunti altri duemila possibili positivi. Tra i nuovi contagiati ci sono molti giovani e bambini under 11. E’ necessario il completamento della campagna vaccinale per provare a fermare il virus”.