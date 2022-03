Caro prezzi, Confcommercio organizza incontro con i pianificatori irpini Il comparto messo in ginocchio dagli aumenti

Si comunica che il giorno giovedì 24 marzo 2022 alle ore 17.00 c/o la sede di Confcommercio Campania Distretto di Avellino - Via De Renzi 28, si terrà un incontro con i panificatori della Provincia di Avellino per discutere del rincaro del prezzi delle materie prime e dei costi energetici, che hanno di fatto messo in ginocchio l'intero comparto.

Saranno presenti all'incontro, considerata l'emergenza esistente, il Presidente regionale dei panificatori Confcommercio Campania Domenico Filosa e il Presidente dei panificatori di Confcommercio Campania