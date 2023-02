Avellino, l'ultimo saluto a Eros Bruno il professore gentile che amava l'Irpinia L'ingegnere Eros Bruno aveva 50 anni. Comunità a lutto

Dolore e sconcerto ad Avellino per la prematura scomparsa di Eros Bruno. L'ingegnere Bruno aveva 50 anni. Animo gentile, innamorato della sua Irpinia ha sempre partecipato ad eventi e iniziative volte alla promozione e valorizzazione della città. Eros Bruno lascia l'adorata moglie Linda e la sua amatissima figlia Ludovica. Dolore e sconforto tra amici parenti e quanti hanno avuto il piacere di conoscere un gentiluomo, sensibile e disponibile. Durante l'amministrazione Di Nunno, Bruno, è stato componente dell'ufficio di riqualificazione urbana a palazzo di città. Un professionista brillante che grazie al suo talento, alla sua creatività, soprattutto al suo amore per il capoluogo, animava il laboratorio di idee fortemente voluto dal compianto primo cittadino. Eros Bruno lascia un vuoto incolmabile nel centro antico, nella città che tanto amava. Sensibilità e preparazione l'ingegnere Bruno le aveva messe a servizio dei più giovani, a iniziare dagli allievi della scuola media di San Tommaso, dove insegnava educazione tecnica, poi negli ultimi tre anni il suo lavoro alla Leonardo Da Vinci . Lavorare per le future generazioni era per lui una missione, che amava e perseguiva con talento e gioia. Scolari e docenti piangono l'uomo e il professionista. I funerali dell' ingegnere Bruno si terranno mercoledì mattina, 22 febbraio, alle nove e trenta nel Duomo cittadino. "Caro Eros porterò per sempre il tuo sorriso nel mio cuore, sei stato un uomo buono e gentile ,mancherai". Scrivono gli amici che stanno inondando il social di ricordi e messaggi.

"Tutti hanno di te un bel ricordo... Fosse solo per quel sorriso così gentile ed accogliente. Riposa in pace Eros Bruno" annota Paola, ricordando il tratto umano e sensibile di Eros. Dolore e sconforto nella comunità scolastica irpina, che in Bruno aveva trovato riferimento e ricchezza d'animo, impegno autentico per la valorizzazione dei giovani e della comunità intera.