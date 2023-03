La vita delle donne nei luoghi di lavoro: l'8 marzo del Consorzio A5 Mercoledì alle 15.30 appuntamento presso la sede di via Belli

“Donne al lavoro: la vita delle donne nei luoghi di lavoro”. È questo il tema del confronto promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda per celebrare la Giornata dell’8 Marzo.

Mercoledì prossimo alle 15.30, presso la sede di via Belli ad Atripalda, si ritroveranno, insieme al Presidente del Consorzio Vito Pelosi e al Direttore Generale Carmine De Blasio, Daniela Cucciniello della Cisl, Erika Picariello della Cgil, Vincenza Preziosi della Uil, Monica Spiezia dell’Ugl e Carmela Giaquinto, Avvocato del Centro Antiviolenza “Memesi”.

“La giornata dell’8 Marzo – precisa De Blasio – rappresenta per noi un importante momento di confronto e riflessione sulle tante vertenze aperte nel mondo femminile. Parlare di lavoro, come abbiamo deciso di fare quest’anno, è quantomai opportuno e necessario. Le donne, nonostante i faticosi passi in avanti fatti nel corso degli ultimi decenni, continuano infatti, non di rado, a vivere condizioni difficili nei luoghi di lavoro. L’obiettivo delle pari opportunità resta lontano, e questo non è più

tollerabile. La presenza di alcuni esponenti femminili delle sigle sindacali più rappresentative della nostra provincia ci consentirà di fare una vera e proprio full immersion nel mondo del lavoro, visto dalla parte delle donne”.

“La giornata dell’8 Marzo – aggiunge il Presidente del Consorzio A5 Pelosi – ha un senso se diventa occasione di confronto e crescita. Parlare di lavoro oggi, in un momento di crisi socio-economica complesso e profondo, vuol dire riaccendere i riflettori su situazioni di disagio e difficoltà che, purtroppo, riguardano anche la nostra provincia. Sostenere le donne è fondamentale per arrivare ad una società più equa e giusta, in cui le pari opportunità siano effettivamente garantite”.