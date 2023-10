Avellino, lavori per la fibra ottica: chiude per 10 giorni Via Trinità Si annunciano disagi negli orari di ingresso e uscita da scuola

Cominciano i lavori di installzione della fibra ottica, pertanto resterà chiusa Via Trinità, la strada che collega Via Amabile con Piazza Libertà, con divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati nel tratto compreso tra i civici 68 e 34. La strada sarà inaccessibile dalle ore 08.30 del 04 ottobre e fino al termine dei lavori comunque non oltre le ore 24.00 del 13 ottobre 2023.

L'ordinanza è stata emanata dal Comune di Avellino con il Comando di Polizia Municipale impegnato nel far rispettare il nuovo dispositivo di traffico che comporterà qualche disagio in partiolcare nelle ore di ingresso e uscita da scuola in particolare per gli alunni che frequentano l' IC Regina Margherita - Leonardo da Vinci di Avellino.