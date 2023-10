Avellino, intervento di manutenzione alla villetta pubblica di via Salvemini Restituito decoro e pulizia al parchetto di Rione San Tommaso

Per giorni, i giardinieri del Comune di Avellino, su input dell’assessore all’Ambiente, Giuseppe Negrone, si sono profusi in un intervento minuzioso e particolarmente atteso riguardante la villetta pubblica di via Salvemini, a San Tommaso.

Gli addetti dell’ente hanno sfalciato l’erba, eliminato gli infestanti, sistemato e, ove necessario eliminato, le vecchie e malandate siepi.

In questo modo, hanno restituito più decoro e pulizia al parchetto, dove i bimbi del posto sono soliti giocare sulle nuove giostrine pubbliche da poco impiantate dal Comune.

Ma hanno anche ripristinato una piena e migliore accessibilità alla graziosa villetta, ed alla teca della Madonna che ospita, a beneficio di tutti i cittadini.

Un nuovo intervento che segna ancora una volta l’attenzione dell’Amministrazione alla cura del quotidiano, in tutte le zone della città.