Capitale della Cultura, Mirabella tra le 10 finaliste: "Straordinariamente vero" Il sindaco Ruggiero: notizia splendida per il nostro programma l'Appia dei Popoli

Mirabella Eclano in provincia di Avellino è tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028. Si chiude la rosa delle città finaliste e Mirabella Eclano resta l'unico comune campano in corsa. "Un risultato straordinario che conferma come anche piccoli territori custodiscano l'infinita bellezza dei grandi insediamenti - commenta emozionato il sindaco di Mirabella Giancarlo Ruggiero -. Una notizia splendida che conferma la bellezza del nostro progetto L'Appia dei Popoli.".Resta in corsa solo Mirabella Eclano tra le città campane candidate a Capitale della Cultura 2028. Fuori Bacoli e e le altre tre località: Benevento, Unione dei Comuni della Città Caudina, Sessa Aurunca, secondo il giudizio della insindacabile giuria. Le altre finaliste: Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Sarzana e Tarquinia.

La giuria

Sono state infatti scelte oggi dalla giuria, in base ai loro progetti. Sono le seguenti: Anagni (Frosinone) - Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce; Ancona - Ancona. Questo adesso; Catania - Catania continua; Colle di Val d'Elsa (Siena) - Colle28. Per tutti, dappertutto; Forlì - I sentieri della bellezza; Gravina in Puglia (Bari) - Radici al futuro; Massa - La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia; Mirabella Eclano (Avellino) - L'Appia dei popoli; Sarzana (Spezia) - L'impavida. Sarzana crocevia del futuro; Tarquinia (Viterbo) - La cultura è volo. Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026.

Le nuove audizioni

l comune irpino partecipa con il progetto "L’Appia dei popoli" , tra i dieci progetti selezionati per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. Avrà così la possibilità di illustrare nel dettaglio il proprio programma e rispondere alle domande della commissione, in 60 minuti, in diretta streaming sul canale YouTube del ministero della Cultura. In palio un milione di euro.

Il titolo è stato assegnato negli anni scorsi a Matera (2019 come Capitale europea), Parma (2020-21), Procida (2022), Bergamo e Brescia (2023), Pesaro (2024) e Agrigento (2025); per il 2026 a L’Aquila e per il 2027 a Pordenone.