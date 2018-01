Gioielli per favori, processo Blasco: ascoltati i finanzieri In aula chi ha eseguito le indagini sull'ex Prefetto di Avellino e Benevento.

di Andrea Fantucchio

“Abbiamo seguito il Prefetto Blasco a Napoli. E’ stato strappato un bigliettino che abbiamo recuperato e ricomposto. Si trattava di un decreto prefettizio di Taranto”. Oggi in aula sono stati ascoltati i militari della Guardia di Finanza impegnati nell’indagine che ha coinvolto l’ex Prefetto di Benevento ed Avellino, Ennio Blasco, e gli imprenditori Carmine e Carlo Buglione ed Erasmo Caliendo.

I quattro erano stati arrestati nel 2014. L’inchiesta, coordinata inizialmente dai pm della Procura napoletana, Henry John Woodcock e Mariella Di Mauro, era stata poi trasferita ad Avellino per competenza territoriale e condotta dai pm Roberto Patscot ed Elia Taddeo.

Secondo le ipotesi avanzate dagli inquirenti Blasco, nella qualità di alto funzionario, avrebbe prolungato i tempi dell’istruttoria antimafia nei confronti di due società dei Buglione, la Service Group e la Over Security, avanzando richieste di accertamenti inutili e dando risposte parziali agli enti che avevano fatto richiesta fra i quali Equitalia ed Enav. Secondo l’accusa, quindi, le società avrebbero potuto continuare a fornire le proprie prestazioni.

Il prefetto avrebbe inoltre più volte offerto assistenza ai fratelli Buglione interessandosi di vicende che li riguardavano, come una interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Taranto nei confronti di un’altra società riconducibile ai due imprenditori. In cambio dei suoi servizi Blasco avrebbe ricevuto gioielli e altri favori.

Registrazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, appostamenti, che hanno permesso di ricostruire alcuni degli incontri che Blasco avrebbe avuto con gli altri indagati.

Questa mattina sono state confermate le dichiarazioni rese dai militari nella scorsa udienza. Quando erano stati descritti alcuni appostamenti eseguiti durante le indagini. Uno nel 2009, nei pressi di un parcheggio di un centro di elettronica del nolano. Quando i militari hanno riferito di aver assistito a un incontro fra Blasco, Carlo Buglione e Caliendo. Arrivati nel parcheggio sarebbero entrati in una gioielleria uscendone con due sacchetti, con l’etichetta dell’attività, tenuti in mano da Caliendo. Quest’ultimo li avrebbe consegnati a Blasco all’uscita di una concessionaria automobilistica. Un altro appostamento nel 2010 a Saviano. I testimoni hanno raccontato di aver visto allontanarsi Blasco e Caliendo dopo essere entrati in una gioielleria. Buglione e Blasco, secondo quanto raccontato dai testi, erano stati fotografati dai militari in un bar dell'avellinese.

Nella prossima udienza sarà lasciato spazio ai testimoni indicati dalla difesa condotta, fra gli altri, dai penalisti Gaetano Aufiero, Erasmo Fuschillo, Claudio Botti e Alfonso Furgiuele.