D'Agostino pronto a portare Gubitosa in tribunale L'azienda di costruzioni di D'Agostino pronta a denunciare Gubitosa. Polemiche su un appalto.

di Andrea Fantucchio

D'Agostino denuncerà Gubitosa. Si infiamma la campagna per le Elezioni politiche in Irpinia. Al centro della polemica un appalto da milioni di euro relativo all'autostazione di Grottaminarda. Struttura mai terminata già finita nel mirino della commissione d'inchiesta regionale presieduta da Luciano Passariello.

Quattro giorni fa Michele Gubitosa, candidato nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati con il M5S, aveva definito l'opera «uno spreco di soldi pubblici». E invitato uno dei direttori dei lavori, l'onorevole Pietro Foglia, e la D'Agostino Costruzioni a «passarsi una mano sulla coscienza». Aggiungendo che, «i posti di lavoro non si creano buttando milioni di euro in cemento armato».

Dichiarazioni che hanno mandato su tutte le furie i diretti interessati. Foglia in un'intervista televisiva ha definito le parole di Gubitosa, «un tentativo di mettere la campagna elettorale sulla “caciara”». E ha aggiunto, «Potrei chiedere al candidato delucidazioni su fatturazioni false accertate dalla finanza di Avellino e trasmesse alla procura di Benevento. Ma non credo aiuti gli elettori a scegliere».

L'amministratore delegato della D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l., Angelo Panza, ha annunciato che citerà in giudizio Gubitosa. Ritiene le sue dichiarazioni «contenuto diffamatorio e gravemente lesivo dell’immagine delle aziende del Gruppo»

L'autostazione di Grotta, come detto, era già finita al centro di un nostro approfondimento. Avevamo ascoltato il presidente della commissione regionale d'inchiesta, Luciano Passariello. Si era scagliato contro l'area del progetto destinata al commercio. E spiegato che «Senza di quella si sarebbero risparmiato il 70per cento dei tredici milioni di euro che andiamo a spendere. E l'opera sarebbe già pronta».

Dichiarazioni smentite dai diretti interessati che spiegavano, come, non ci fosse stato alcuno spreco di denaro.