False fatture 4 indagati. Nel dossier società del deputato M5s Gubitosa non è indagato, ma la sua azienda viene citata nell'inchiesta dai magistrati avellinesi.

di Andrea Fantucchio

Una società cartiera per favorire soggetti interessati a evadere il fisco. Per gli inquirenti della Procura di Avellino la “Mabevi s.r.l.” era specializzata in questo tipo di servizi. Si tratta di un'azienda che opera nel commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e software.

La società avrebbe anche – si legge nell'avviso di conclusione indagini – emesso nel 2016 dodici fatture per l'Hs Company, l'impresa del neo deputato grillino Michele Gubitosa, per un imponibile complessivo di 752mila euro ed Iva di 165mila. Fatture relative – sostengono i magistrati – a operazioni commerciali mai avvenute. Il parlamentare - è bene chiarirlo – non risulta sotto inchiesta. Hs, infatti, quelle fatture per servizi inesistenti le ha contestate tutte e non le ha mai registrate. Di fatto non risultano nella contabilità dell'azienda.

Quattro sono le persone sottoposte a indagini. Si tratta di amministratori e legali rappresentanti della società dal 22 luglio 2015 al 18 maggio 2017.

Diverse le contestazioni. Il legale rappresentante e socio amministratore, dal 31 agosto 2016 al 18 maggio 2017, così come il successore, sono accusati di indebita compensazione. Per gli inquirenti avrebbero distrutto o comunque occultato le scritture contabili obbligatorie per non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari della società. Tutto questo, secondo l'accusa, per evadere le imposte sui redditi e l'Iva per il 2016.

Il primo è indagato anche per emissione di fatture e operazioni inesistenti per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Lo stesso reato è ipotizzato nei confronti dell'amministratore di diritto della società, in carica dal 22 luglio 2015, e dell'amministratore di fatto nel periodo contestato.

L'indagine della finanza, coordinata dai pm Fabio Massimo Del Mauro e Teresa Venezia, rappresenterebbe un filone di un'inchiesta più ampia che mira a far luce su movimenti illeciti di altre aziende per eludere tasse o iva. Al momento, sulla questione, gli inquirenti mantengono comprensibilmente il massimo riserbo.