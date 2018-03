Ore di apprensione ad Ariano per le sorti di un uomo Non si hanno più notizie di un 54enne del luogo scomparso dalla sua abitazione

Ore di apprensione ad Ariano Irpino per le sorti di un uomo di 54 anni scomparso dalla giornata di ieri. Ha detto alla madre che si sarebbe allontanato momentaneamente, ma non è più rientrato a casa.

Non ha con sé il telefonino, è in possesso solo dei suoi documenti. Pietro Scauzillo, 54 anni, come riporta anche l’appello lanciato dai familiari sul sito Rai di Chi l’ha visto?, è facilmente riconoscibile per la sua andatura claudicante. Secondo i parenti potrebbe essersi diretto nella zona tra Grottaminarda e Bonito.

Al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu, maglia verde chiaro, un paio di jeans e scarpe ortopediche nere. Ricerche in atto da parte dei carabinieri in Valle Ufita anche con l’ausilio di un elicottero.

Il precedente

Correva il 25 maggio scorso

Pietro Scauzillo, residente al Corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane, anche allora aveva fatto perdere le sue tracce.

Il suo telefono cellulare risultava sempre spento e per diverse ore fece temere il peggio, non rientrando a casa dalla sua compagna. Furono gli stessi familiari a denunciare la scomparsa ai carabinieri. I militari guidati dal capitano Andrea Marchese seguirono il regolare protocollo, senza lasciare nulla al caso. Furono allertate tutte le forze dell'ordine sul territorio.

L'uomo, disoccupato e con problemi di salute, esasperato per la mancanza di un lavoro, si era reso protagonista in più occasioni di gesti clamorosi tanto da richiedere l'intervento dei sanitari.

Dopo una meticolosa attività di ricerche fu ritrovato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile a Grottaminarda. E' qui che avrebbe trascorso il tempo dopo l'allontanamento. Fu poi riaccompagnato a casa in buone condizioni.

Comprensibile lo stato di preoccupazione ed ansia della sua compagna che, vista la prolungata assenza, come allora si è messa in macchina alla ricerca di Pietro, e si è rivolta alle forze dell'ordine per chiedere aiuto.

Gianni Vigoroso