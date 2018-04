In aula il gioielliere: «Blasco ha pagato i gioielli da solo» Torna in aula il processo per corruzione a carico dell'ex prefetto di Avellino e Benevento.

di Andrea Fantucchio

«Gli orologi il prefetto li ha pagati autonomamente. Gli altri oggetti preziosi li ha restituiti». Una testimonianza che potrebbe rivelarsi determinante, quella resa dal titolare di una gioielleria, che si trova all'interno del complesso commerciale Vulcano Buono, nel processo nato in seguito all'arresto dell'ex prefetto di Avellino e Benevento, Ennio Blasco, degli imprenditori Carmine e Carlo Buglione e di Erasmo Caliendo. Misure cautelari arrivate nel corso dell'inchiesta, coordinata inizialmente dai pm della Procura napoletana, Henry John Woodcock e Mariella Di Mauro, e poi trasferita ad Avellino sotto la supervisione dei pubblici ministeri Roberto Patscot ed Elia Taddeo.

Una testimonianza che può essere decisiva

Proprio le dichiarazioni del gioielliere potrebbero far cadere l'ipotesi di reato di corruzione che ruota, in larga parte, intorno a presunti regali che l'ex alto funzionario avrebbe ricevuto dai Buglione in cambio di favori che agevolassero le loro società, la Service Group e la Over Security. Il testimone, incalzato dalle domande del pm Roberto Patscot, ha raccontato di quando Blasco era venuto in gioielleria in compagnia di Caliendo e dei Buglione, chiarendo come “gli oggetti presi da Blasco, orologi e altri monili, fossero stati segnati sul conto dei Buglione. Come accadeva spesso quando i due imprenditori, molto conosciuti in zona, portavano altre persone. A saldare il conto, però, era stato il solo Blasco, eccetto per gli oggetti che aveva restituito».

Insomma, stando a questa testimonianza, i due imprenditori non avrebbero avuto alcun ruolo nel pagamento dei preziosi.

Ascoltato il dirigente della Prefettura di Avellino

Poi è toccato salire sui banco dei testimoni al dirigente della Prefettura di Avellino, Mario la Montagna. Su richiesta dell'avvocato difensore di Blasco, Gaetano Aufiero, ha parlato della sua relazione, poi acquisita, relativa agli accreditamenti di estensione territoriale delle attività concessi ad alcune società quando Blasco era prefetto. Il teste ha chiarito come durante il periodo contestato la richiesta della Over Security era stata rigettata. Mentre erano state accreditate anche aziende concorrenti, con la procedura del silenzio assenso. L'azienda aveva poi ottenuto il permesso, con il medesimo iter, quando Blasco non era più prefetto. Alla luce di queste dichiarazioni, come evidenziato dalla difesa, perderebbe corpo l'accusa secondo la quale il prefetto avrebbe favorito la società degli imprenditori. Si torna in aula il prossimo 30 maggio di fronte al collegio giudicante presieduto dal magistrato Roberto Melone, a latere i giudici Viviana Centola e Francesca Spella. Quando sarà lasciato spazio alla difesa condotta, fra gli altri, dagli avvocati Gaetano Aufiero, Erasmo Fuschillo, Claudio Botti e Alfonso Furgiuele.