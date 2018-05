Sigarette contrabbando: sequestrati 3750 pacchetti a 2 donne I controlli al casello

Fiamme gialle in azione per verifiche e controlli a tappeto, anche in tema di contrabbando.

Sequestrati 3.750 pacchetti di sigarette di contrabbando nei pressi del casello autostradale di Baiano. Allo svincolo autostradale di Baiano sono stati trovati, stipati nel bagagliaio, 75 chili di sigarette di contrabbando (pari a 3.750 pacchetti), che all’atto della “vendita al minuto” avrebbero potuto fruttare fino a 15.000 euro. Le due donne che viaggiavano sull’autoveicolo sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, ed i tabacchi di contrabbando e l’automezzo sono stati sottoposti a sequestro.

Tra i generi sequestrati, oltre a noti marchi presenti nelle tabaccherie, come Marlboro, Diana e Chesterfield, sono state rinvenute anche le cosiddette “cheap white”, cioè prodotti da fumo fabbricati legalmente ed a costi bassissimi nell’Est Europa e nel Medio Oriente, dove i marchi sono regolarmente registrati, ed in quei paesi direttamente acquistati dalle organizzazioni contrabbandiere. Hanno pacchetti molto simili a quelli di brand più conosciuti ma non sono ammesse alla vendita all’interno dell’Unione Europea poiché non rispondenti agli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente.