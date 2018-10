Mabevi, 4 a processo. Hs: «Ecco la verità su quelle fatture» Per l'accusa avrebbero emesso false fatture in favore di Hs, ma l'azienda spiega: «Noi parte lesa»

di Andrea Fantucchio

Sono stati tutti rinviati a giudizio i quattro imputati nell'inchiesta su un presunto giro di fatture false, che ruota intorno alla società di informatica avellinese, Mabevi. Per il sostituto procuratore Teresa Venezia, che si è affidata alla guardia di finanza avellinese per gli accertamenti, l'azienda avrebbe emesso dodici fatture in favore di Hs Company, per un imponibile complessivo di 752mila euro e Iva di 165mila: ora gli imputati dovranno comparire in aula l'11 febbraio. Per la difesa, affidata all'avvocato Gerardo Santamaria, le prestazioni in questione sono state assicurate e dunque non ci sarebbero false fatture.

A Benevento la Procura ha chiuso le indagini proprio sul Ceo di Hs, Giuseppe Pasquariello. La discussione dell'udienza preliminare è stata rimandata, per ulteriori accertamenti necessari a vagliare la posizione dell'azienda, corroborata da documenti: «Siamo stati noi a denunciare le fatture contestate: Hs è parte lesa».

In proposito Ottopagine.it ha ascoltato proprio Pasquariello che, appreso l'esito dell'udienza preliminare ad Avellino, ha dichiarato: «Ho piena fiducia nella magistratura, tengo solo a precisare che per la questione Mabevi è stato il nostro ufficio legale ad aprire il contenzioso e a contestare le fatture che non sono presenti nella nostra contabilità in quanto, a seguito di un controllo del nostro ufficio acquisti, non trovavano corrispondenza con i servizi resi. E’ da queste informazioni che ha avuto origine la disputa legale. Hs ha un codice di comportamento molto rigido, anche su questi contenziosi che sono a danno erariale zero nei confronti dello Stato».

L'azienda smentisce quindi ogni accusa, afferma di non aver inserito in bilancio le fatture contestate, e quindi di non aver creato danno erariale, e aggiunge di aver denunciato Mabevi quando ha scoperto le presunte irregolarità. Una ricostruzione che emerge anche dalla difesa del Ceo di Hs affidata all'avvocato, Teodoro Reppucci. Non l'unico guaio giudiziario per la Mabevi che si trova anche al centro dell'indagine sull'Avellino Calcio di Walter Taccone: per gli inquirenti sarebbe una delle aziende accusate di aver emesso fatture per operazioni inesistenti in favore della società sportiva.