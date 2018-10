Corruzione: reato prescritto per il prefetto Ennio Blasco L'ex alto funzionario di Avellino e Benevento era accusato di corruzione con altre tre persone.

di Andrea Fantucchio

Colpo di scena: scatta la prescrizione per l'ex Prefetto di Avellino e Benevento, Ennio Blasco, per gli imprenditori Carmine Buglione ed Erasmo Caliendo, e il 21 novembre dovrebbe maturare anche quella per l'altro imputato, Carlo Buglione.

In un processo per corruzione che – dopo l'eco mediatico, amplificato dagli arresti eseguiti dall'antimafia nel 2014 – si è chiuso con un nulla di fatto, ben prima che l'accusa terminasse i suoi testimoni. Merito, soprattutto, della linea difensiva. Tre giorni fa l'avvocato di Blasco, Gaetano Aufiero, aveva sollevato una eccezione, ricordando come stesse per maturare la prescrizione per l'ex funzionario di Avellino e Benevento. I giudici, invece, ritenevano che il termini sarebbero scattati ad aprile, poiché tenevano conto anche di un rinvio – per adesione di Aufiero allo sciopero della Camera penale irpina – che risale allo scorso febbraio. L'avvocato ha spiegato come quel giorno i testimoni in programma erano assenti e, dunque, l'udienza non poteva essere celebrata e non potevano perciò essere sospesi i termini di prescrizione, così come sostenuto dai magistrati. Oggi, dopo una ora di camera di consiglio, i giudici gli hanno dato ragione.

Blasco e gli altri imputati erano stati arrestati dai pm della Procura napoletana, Henry John Woodcock e Mariella Di Mauro, inchiesta poi trasferita ad Avellino per competenza territoriale e condotta dai pm Roberto Patscot ed Elia Taddeo.

Secondo le ipotesi avanzate dagli inquirenti l'ex prefetto aveva prolungato i tempi dell’istruttoria antimafia nei confronti di due società dei Buglione, la Service Group e la Over Security, avanzando richieste di accertamenti inutili e dando risposte parziali agli enti che avevano fatto richiesta fra i quali Equitalia ed Enav. Secondo l’accusa, quindi, le società avrebbero potuto continuare a fornire le proprie prestazioni.

L'alto funzionario era poi accusato di aver più volte offerto assistenza ai fratelli Buglione, interessandosi di vicende che li riguardavano, come una interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Taranto nei confronti di un’altra società riconducibile ai due imprenditori. In cambio dei suoi servizi Blasco avrebbe ricevuto gioielli e altri favori. Accuse che risalivano a 2009, quando Blasco era prefetto di Avellino.

Durante il processo le testimonianze non avevano ancora permesso di dare un giudizio univoco sulla vicenda. Anche perché, come detto, la difesa (oltre ad Aufiero erano impegnati, fra gli altri, gli avvocati Erasmo Fuschillo, Claudio Botti e Alfonso Furgiuele) non aveva avuto il tempo di far ascoltare i propri testimoni. E' arrivata prima la prescrizione.