Avellino, porno ricatti fb. Nella rete pasticciere e ex gelosa Altri dettagli dall'indagine su tre giovani: trappole hard, telefonate e chat erotiche.

di Andrea Fantucchio

Foto osé di donne procaci che irretivano uomini sprovveduti. Inviti provocanti ai quali – per le vittime – era impossibile dire di no. Richieste di denaro a un prete, sommerso di telefonate in parrocchia. Sono questi altri dettagli che emergono dall'indagine a carico di tre ragazzi accusati a vario titolo di ricatti sessuali, minacce e truffa. Nell'atto di conclusione delle indagini - che Ottopagine.it ha potuto visionare - si fa riferimento a una serie di episodi fra Avellino e l'immediato hinterland.

Tra i bersagli troviamo uomini insoddisfatti, impantanati in relazioni insoddisfacenti, irretiti dall'illusione del proibito, al punto di confidarsi – rivelando i segreti intimi – a un account facebook conosciuto da pochi minuti. Dietro quel profilo – lo avrete capito – si nascondevano proprio degli spietati estorsori.

Nella loro rete è finito un pasticciere di Avellino. L'uomo ha raccontato che, mentre una ragazza lo distraeva chiedendogli di torte e bigné, un'altra si era scattata una serie di foto hard nell'attività. Pose ammiccanti, a due passi dalla vittima, che potevano prestarsi a imbarazzanti interpretazioni. Soprattuto se a vederle fosse stata una moglie inconsapevole e gelosa. Questo è lo scenario prospettato a telefono dagli estorsori, che avevano anche minacciato la vittima: «Hai molestato una ragazza minorenne. Ti pesteremo».

Molti adescamenti avvenivano via Facebook. Come nel caso di un avellinese contattato il 17 febbraio 2016. Prima una foto provocante postata sul diario della vittima, da “ElenaFresa77”, donna dal fascino irresistibile, uno specchietto per le allodole perfetto: il bersaglio ci era cascato, come si suol dire, con tutte le scarpe. La conversazione procedeva alla grande – questo almeno è quanto pensava l'uomo – che immaginava straordinarie follie a letto, quando lei lo aveva invitato a raggiungerlo. «Vieni immediatamente, ti aspetto». All'appuntamento non c'era nessuno. Ma la cocente delusione d'amore era solo l'inizio dei guai: poco dopo sono arrivate le telefonate di minaccia. Intimavano alla vittima di pagare cinquecento euro, da portare a una pompa di benzina, o le conversazioni erotiche sarebbero finite online.

Sul luogo della consegna, però, c'erano anche i carabinieri e così il piano era saltato. Per i truffatori era andata meglio un mese dopo: quando avevano preso di mira un napoletano. Stesso stratagemma: “Elena Fresa” era tornata in azione. In modo così convincente che la vittima le aveva presto aperto il suo cuore: raccontando dei problemi di coppia con la fidanzata, anche quelli più intimi. Un errore fatale. Dalle parole al miele e al peperoncino si era passati alla minacce: «Questa conversazione la giriamo alla tua fidanzata. Pagaci». L'uomo aveva versato diverse centinaia di euro su postpay. Non era servito a nulla: i truffatori volevano anche gli estremi della scheda. Intanto la fidanzata aveva comunque scoperto la tresca e la storia era andata in frantumi.

In una altra occasione – a fine febbraio 2016 – una serie di telefonate erano arrivate in parrocchia, nell'immediato hinterland di Avellino: chiedevano soldi al prete. Richieste incessanti mai esaudite: il religioso si era dimostrato un “osso duro”.

Il denaro – invece - era pronto a versarlo un uomo di Avellino, che era stato adescato con sms e telefonate: poi le solite minacce di divulgare foto e conversazioni hard. L'appuntamento era stato fissato alla stazione di Borgo Ferrovia: una richiesta di cinquecento euro. La vittima, però, nonostante la vergogna, aveva deciso di raccontare tutto ai carabinieri e la consegna era saltata.

A uno dei tre indagati è poi contestata una truffa con retroscena “piccante”. Una donna di Salerno, che voleva spiare le conversazioni whatsapp dell'ex fidanzato, alla ricerca di tradimenti passati, si era messa in contatto con il presunto truffatore attraverso un sito per contattare bravi hacker.

L'indagato – millantando la collaborazione di un “fantomatico” complice – le aveva promesso un programma informatico che faceva al caso suo. E si era fatto accreditare una serie di versamenti su una postpay fino a 4500 euro.

Gli accertamenti delle forze dell'ordine sono partiti proprio dalle schede e dalle utenze. E hanno permesso di individuare i tre giovani. Nei loro confronti i il sostituto procuratore, Fabio Massimo Del Mauro, potrebbe presto chiedere il processo. I ragazzi – nei prossimi giorni – potranno chiedere ascoltati, in compagnia dei loro avvocati: Loredana De Risi, Michele Fratello e, in questa fase come legale d'ufficio, Massimo Mingarelli.