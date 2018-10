Lavori Sicurezza tribunale: dopo 46 settimane nessun appalto Quanto emerso da un vertice dedicato. Fondi ancora “congelati”.

di Andrea Fantucchio

Oltre quaranta settimane d’attesa (quarantasei per la precisione), eppure non sono stati ancora appaltati i lavori per l’adeguamento sismico del tribunale di Avellino. È questo emerso da un vertice dedicato al quale hanno partecipato, fra gli altri, il presidente del tribunale, Vincenzo Beatrice, e quello dell’ordine degli avvocati, Fabio Benigni.

A novembre del 2017 il Comune di Avellino aveva approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico del palazzo di giustizia. Il Provveditorato alle opere pubbliche, che ora è responsabile degli aspetti che riguardano il tribunale, doveva appaltare la gara con 5 milioni di euro a disposizione dal Ministero di Grazia e Giustizia. Per ora – però – è ancora tutto fermo. Nonostante i numerosi appelli di magistrati e avvocati. Una questione che si è impantanata nelle anse della burocrazia, nonostante la delicatezza del trema trattato. Tornato d’attualità con casi, come quello di Bari, dove il Governo, per inagibilità della struttura, era stato costretto a sospendere l’attività giudiziaria.

Nei corridoi del tribunale è ancora visibile il cartello che invita chi assiste alle udienze a non sostare per luoghi periodi e abbandonare il palazzo, appena possibile, proprio per questioni relative alla sicurezza. Una precauzione che si è resa necessaria dopo un sopralluogo, effettuato dai vigili del fuoco. La situazione ha spinto anche le istituzioni del tribunale a istituire una commissione permanente. Al momento - proprio per questioni burocratiche - si è arenato anche il progetto della cittadella giudiziaria. Una nuova struttura che potrebbe risolvere anche il problema legato all’ingorgo di traffico in centro città, al quale contribuisce proprio la posizione del palazzo di giustizia avellinese. Come vi abbiamo raccontato, sono arrivate le telecamere della trasmissione Rai Presa diretta: presto il caso del tribunale di Avellino potrebbe arrivare sulla rete nazionale.