Incidente a Montella, domani l'ultimo saluto a Rosa I funerali nella chiesa madre alle 15. Il messaggio dell'azienda Acca: una persona eccezionale

Domani, alle 15, presso la parrocchia Santa Maria del Piano di Montella si svolgeranno i funerali di Rosa Pizza, la 29enne morta in seguito a un incidente stradale avvenuto venerdì mattina lungo viale San Francesco, strada che collega Montella a Bagnoli Irpino. Tantissime le attestazioni di affetto e cordoglio nei confronti della famiglia. Troppo forte il dolore per amici e parenti. Il sindaco Capone ha proclamato tre giorni di lutto e sospeso ogni manifestazione politica.

Intanto, questa mattina, è stata allestita la camera ardente presso l’obitorio dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. Fiori e messaggi sono ovunque per Rosa, dipendente della Acca Software, azienda di informatica.

E proprio l’azienda ha voluto scrivere un messaggio toccante in ricordo della sua dipendente:

“Oggi condividiamo con tutti quelli che sono affezionati alla nostra azienda un grande dolore. La nostra cara Rosa venendo a lavoro, come tutti i giorni, ha perso la vita in un incidente stradale. 28 anni e un sorriso sempre sul volto sono difficili da conciliare con la morte.

Tutti noi di ACCA siamo sgomenti e l'unica cosa che ci ripaga di questa perdita è il riconoscimento di aver avuto per anni con noi una persona eccezionale umanamente e professionalmente. Il nostro pensiero e la nostra preghiera sono rivolti anche ad Angelo, il ragazzo di Rosa, che ora è in ospedale e sta lottando per essere ancora e presto con noi. Molti software di quelli che usate tutti i giorni hanno qualcosa dei nostri due splendidi amici, per questo abbiamo voluto condividere con tutti voi quel che è accaduto e vi ringraziamo per essere vicini a noi e alle famiglie di Rosa ed Angelo in questo momento difficile”.

Intanto, Montella si è unita anche attorno ad Angelo il fidanzato di Rosa che lotta in un letto di ospedale in gravi condizioni.