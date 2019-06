Clan Pagnozzi, annullata la condanna per Maglione e D'Angelo Entrambi erano stati condannati a 7 anni per usura ed estorsione

Antonio Maglione e Carlo D’Angelo, erano stati condannati entrambi a 7 anni di reclusione per i delitti di estorsione ed usura, condanna inflitta dal Tribunale di Benevento e confermata il 22 marzo del 2018 dalla Corte di appello di Napoli - IV sezione penale -. Le prove a carico erano rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa Luigi Di Martino e da intercettazioni telefoniche disposte nell’inchiesta condotta nei confronti del clan Pagnozzi, ramificatosi fino a Roma come emerso nella recente inchiesta denominata “camorra capitale”.

Il verdetto, però, è stato è completamente ribaltato dalla Corte di Cassazione. Infatti, la sesta sezione penale della Suprema Corte, presieduta dal dottore Tronci e che ha visto come relatore il dott. Costanzo, a fronte della richiesta del Procuratore Generale De Masellis che aveva concluso per il rigetto del ricorso di Maglione e l’accoglimento del ricorso di D’Angelo, ha accolto in toto le argomentazioni formulate dal collegio difensivo dei due imputati, difesi dagli avvocati Dario Vannetiello, Francesco Perone e Vittorio Fucci, giungendo ad annullare in toto la sentenza di condanna.

Dovrà quindi procedersi ad un nuovo giudizio in sede di rinvio innanzi a diversa sezione della Corte di appello di Napoli. Appare probabile che tale procedimento verrà riunito a quello che vedrà, sempre in sede di giudizio di rinvio, alla sbarra il boss Pagnozzi Domenico il quale, sempre in accoglimento di un ricorso redatto dall’avvocato Dario Vannetiello, solo pochi giorni fa, ha ottenuto l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna a 16 anni di reclusione per il delitto di associazione di stampo mafioso e violazione alla legge armi.