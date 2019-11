Bancarotta Mcm di Calitri, Lettieri a processo ad Avellino La decisione del gup del tribunale di Avellino per l'ex presidente di Confindustria

Sarà processato, con l’accusa di bancarotta fraudolenta, Gianni Lettieri, già presidente dell’Unione Industriali ad Avellino e vicepresidente dell’Unione Confindustrie del Mediterraneo. Candidato a sindaco di Napoli con una colazione di centrodestra, alle amministrative del 2011 e del 2016, contro l’attuale primo cittadino Luigi De Magistris. Questa mattina il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Avellino Paolo Cassano ha spedito a processo Lettieri, la figlia Annalaura, Michele Arcangelo Galgano e Annamaria Mazziotti. Al centro dell’indagine del Pm Fabio Massimo del Mauro, sono finite la Mcm Holding e la controllata Mcm Manifatture Cotoniere Meridionali Srl in liquidazione di Calitri. Si tratta di storiche aziende che si occupano del settore tessile.

Nel capo di imputazione si legge come gli imputati, “distraevano, dissipavano e comunque occultavano così da creare passività per un importo di oltre 11 milioni di euro a fronte di attività residue ma di gran lunga inferiore”. Le accuse La vicenda risale al 2013. Secondo la ricostruzione dei Pm la Mcm holding spa assumeva i debiti della controllata in liquidazione, e quindi la Mcm Manifatture Cotoniere Meridionali srl, fino a concorrenza dell’importo di 2milioni e 700mila euro nei confronti di debitori, obbligandosi ad estinguerli nel rispetto di termini e modalità previste. La prima udienza è fissata per il giorno 5 marzo 2020 davanti al giudice Galeota.