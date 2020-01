Violenza sessuale sul monte Faliesi: una condanna Quattro anni e mezzo per il 31enne di Cesinali

Quattro anni e mezzo, questa la richiesta di condanna avanzata dal pm nei confronti di Tommaso Guanci, 31enne di Cesinali, accusato di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, violenza privata e rapina nei confronti di una 36enne avellinese, con problemi psichici. La violenza sessuale di gruppo (gli altri imputati sono stati già condannati in primo grado a tre anni nel 2015) avvenne sul monte Faliesi nel luglio del 2008, quando la vittima, dopo aver ricevuto un invito da parte di uno dei quattro giovani imputati, raggiunse il luogo dell’appuntamento ignara di quanto potesse accadere, di lì a breve. La giovane, difesa dall’avvocato Rolando Iorio, fu derubata della borsa, del telefono cellulare e fu costretta subire abusi sessuali. Poi fu abbandonata in una stradina di campagna. Una volta raggiunta la più vicina abitazione la giovane non esitò a raccontare quanto subito al proprietario, che richiese l’immediato intervento dei carabinieri. Ora è attesa la sentenza anche per il quarto imputato.

Per gli altri tre il pool difensivo composto dagli avvocati Alberico Villani, Angelo Polcaro, Carmine D’Anna e Angelina Russo, riuscì a smontare gran parte delle accuse contestate ai quattro facendo decadere ben tre reati su quattro. Mentre per Tommaso Guanci fu riscontrata, in quella sede, un’anomalia negli atti, in particolare fu evidenziata la mancanza di alcuni capi d’imputazione, sollevati nei suoi confronti. Dunque gli atti furono nuovamente trasmessi al pubblico ministero che riformulò l’accusa per poi riaprire una nuova pagina processuale.