Covid-19: altri 9 positivi, sfondata quota 100 Altri 5 casi si registrano ad Ariano Irpino

Sfondata quota 100 contagiati in provincia di Avellino. L’ASL di Avellino ha comunicato infatti che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’AORN “Moscati” di Avellino su 9 persone residenti rispettivamente:

- 5 nel Comune di Ariano Irpino,

- 1 nel Comune di Savignano Irpino,

- 1 nel Comune di Montecalvo,

- 1 nel Comune di Flumeri,

- 1 nel Comune di Chiusano di San Domenico.

Anche per questi casi si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

L'Irpinia risulta a questo punto, in proporzione per numero di abitanti, la provincia più colpita in Campania dal Coronavirus e l'Unità di Crisi della Regione Campania ha predisposto un vero e proprio piano di interventi urgenti per potenziare le Terapie Intensive di Avellino, Ariano irpino e Sant'Angelo de' Lombardi e per consegnare un quantitativo sufficiente di dispositivi per la protezione individuale.

Rispetto alla giornata di ieri si registra un decremento di 5 casi ma si aspetta il bollettino della sera per avere un quadro più completo.