Montoro, è stato ritrovato sano e salvo Domenico Finito l'incubo per i familiari del 26enne scomparso dalla mattinata

Poco fa, all'esito di ininterrotte ricerche, i Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore hanno rintracciato alla Fazione Torchiati, in buone condizioni di salute, Domenico Santaniello, 26 anni che si era allontanato da casa in mattinata. A denunciare la scomparsa erano stati i familiari che hanno diramato i suoi dati per facilitare il suo ritrovamento. I carabinieiri hanno subito attivato le ricerche che si sono concluse in serata.