Tragedia viadotto Manna: Giuramento e autopsia Ariano. L'avvocato Guerino Gazzella sollecita nuove indagini sulla morte di Pietro Nuzzolo

Giuramento del consulente tecnico di parte in procura a Benevento e a seguire l'autopsia sul corpo di Pietro Nuzzolo nell'obitorio giudiziario presso l’ospedale San Giuliano, di Giugliano in Campania.

E' questa la decisione degli inquirenti a distanza di sette giorni dalla tragica morte dell'operaio 38enne arianese morto sul colpo, travolto da una mensola in ferro durante le operazioni di scarico da un tir.

La dinamica non è ancora chiara, la stanno ricostruendo i carabinieri che indagano sull'accaduto. A quanto pare si sarebbe spezzata una catena che reggeva le strutture in ferro in trazione dal mezzo, non si sa per quale motivo. In una frazione di mezzo secondo Pietro si è ritrovato, a terra, travolto inaspettatamente e incastrato sotto il peso di circa 20 quintali. Una corsa contro il tempo risultata purtroppo inutile. Ogni soccorso è stato vano.

Il cantiere Anas in cui si sta realizzando la manutenzione del viadotto Manna, era stato aperto dopo giorni di stop dovuti all’emergenza Covid-19 e all'istituzione della zona rossa.

Aveva compiuto 38 anni lo scorso 27 aprile e si accingeva a festeggiare proprio quel giorno maledetto a casa, il compleanno di sua moglie Giuseppina De Furia, ancora incredula, frastornata dopo la tragedia, ma determinata ad andare fino in fondo, affinchè nell'accertamento della verità.

Al giuramento, venerdì sarà presente il legale di fiducia della famiglia Guerino Gazzella, il quale ha già annunciato che solleciterà nuove indagini.