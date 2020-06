Forza Daniela, l'Irpinia prega per te: non mollare La parrucchiera di Venticano colta da malore in un pub ora lotta per la vita

Da un anno, giù di lì, Daniela De Nunzio, parrucchiera 36enne di Venticano e mamma di due bellissimi bambini, si era trasferita nel Modenese, al seguito del marito, emigrato come tantissimi giovani irpini in cerca di un futuro migliore e soprattutto di un lavoro stabile e remunerato che qui è sempre più un miraggio.

A Soliera Daniela aveva aperto un altro salone da coiffeur, la passione della sua giovane vita appesa adesso a un filo sempre più labile. La mamma è stata colta da un malore improvviso in un pub della cittadina del modenese sotto gli occhi del marito e dei figlioletti. Qualcuno parla di un ritardo dei soccorsi, ritardo che sarebbe stato decisivo per la salvezza della stimata hair stylist irpina che in pochi mesi aveva conquistato una vasta clientela anche a Soliera. Daniela è ricoverata in Rianimazione nell'ospedale locale.

Sono ore decisive per la sua sorte. Al Nord sono saliti anche i genitori e i familiari più stretti della giovane sottoposta immediatamente a massaggio cardiaco in attesa che arrivassero sul posto i soccorsi. Ancora non è chiaro cosa sia successo. I sanitari modenesi non si sbilanciano, ma nel contempo non hanno emesso un bollettino medico confortante.

A Venticano si prega e si spera per Daniela. La comunità è sconvolta dall'ennesima tragedia che si è abbattuta negli ultimi anni sul borgo. Cinque anni fa la morte dell'assessore e avvocato Tiziana Scarano, qualche mese più tardi in ospedale, ad Avellino, fu trovata senza vita Monica Nardone. La giovane era ricoverata per accertamente in seguito a una gravidanza un pò complicata. Poi la morte in pochi mesi di un'altra giovane mamma, la maestra Gerarda Zampetti.

Un dramma e un dolore che si rinnovano per la piccola e laboriosa comunità del medio Calore che oggi si ritrova a pregare per Daniela, la dinamica parrucchiera madre di due bambini che l'hanno vista accasciarsi in un pub dove erano andati a mangiare un panino al termine di una giornata intensa di lavoro per la trentaseienne di Venticano.