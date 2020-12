Ariano: tenta di lanciarsi dal ponte alla vigilia di capodanno Donna salvata in extremis dai carabinieri

Deve la vita ai carabinieri che fortunatamente si sono trovati nel posto giusto al momento giusto. E' grazie a loro se una una donna di Ariano Irpino è salva.

Era in uno stato di forte agitazione, aveva abbandonato la sua auto nei pressi della panoramica per tentare di lanciarsi nel vuoto da quel maledetto ponte. I militari sono riusciti a farla desistere dal compiere il terribile gesto. La donna è stata poi soccorsa da un'ambulanza del 118 e accompagnata in ospedale.

Agli inizi dello scorso mese di novembre furono due uomini di passaggio a salvare in extremis e anche in quella circostanza con estrema cautela un'altra donna che aveva già oltrepassato il guard rail ed era rimasta in bilico con le spalle rivolte alla parte interna del viadotto.

Ci risiamo purtroppo. Ancora una volta dobbiamo fare i conti con la pericolosità di questo ponte legata alla mancanza di barriere di protezione in quel punto maledetto che possano in qualche modo scoraggiare simili azioni.

Un ponte che purtroppo, ha causato morte e dolore. 4 vittime e diversi tentativi di suicidio nel corso degli anni. Nessun sindaco o amministratore ha mai preso a cuore questa storia. E oggi solo per un soffio non si è verificata la tragedia di capodanno.