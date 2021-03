Morte Giovanni, denuncia e inchiesta dopo decesso in ospedale L'uomo si era contagiato nel minifocolaio di Cardiochirurgia

Hanno presentato un esposto-denuncia ai carabinieri i familiari di Giovanni Amatrudo, il 70enne di Contrada stroncato dal Covid dopo essere stato contagiato nel Reparto di Cardiochirurgia dell'Ospedale Moscati. Stimato vigile urbano e cancelliere al Giudice di Pace, la morte di Giovanni ha creato sconcerto in tutta la comunità contradese, ultimamente duramente colpita dal virus con una sequela drammatica di morti. L'uomo era entrato in ospedale con tampone negativo lo scorso 23 febbraio, poi il contagio nel minifocolaio del reparto. Ecco perchè ora i familiari non si rassegnano e vogliono vederci chiaro sul suo decesso per capire se ci possano essere o meno eventuali responsabilità da ascrivere all'Azienda ospedaliera. A deciderlo sarà la magistratura. Intanto è attesa per settimana prossima l'autopsia sul corpo dell'uomo.