Petizione contro Ariano: la Polizia ha individuato l'autore In campo anche la «Change.org», la piattaforma che ha sede a San Francisco nella Silicon Valley

E' costata cara la petizione contro la città di Ariano Irpino, diventata in poco tempo virale sui social nei giorni scorsi. La polizia diretta in maniera attenta e scrupolosa dal vice questore Maria Felicia Salerno ha individuato l'autore di tale azione. Si tratta di un minore di Avellino. "Da quando è iniziato il Covid, non fanno altro che cacciare focolai. Visto che sono sempre loro, propongo di bombardare questo paese o se ciò è troppo complesso, almeno bannarlo dalla Campania." Era stato questo il suo messaggio circolato in rete e indirizzato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Vicenda segnalata immediatamente alla procura della repubblica di Benevento e alla questura di Avellino.

Indagini sofisticate e attente che in poco tempo sono state indirizzare nella direzione giusta fino a risalire, attraverso accertamenti tecnici, all'indirizzo IP e all'account di provenienza. Preziosissima è stata la collaborazione da parte di «Change.org», la piattaforma che ha sede a San Francisco nella Silicon Valley. E non è la prima volta che la polizia di Ariano, grazie alla professionalità del personale in servizio riesce a risolvere vicende analoghe.

Il giovane è stato convocato insieme ai genitori e al suo legale negli uffici del commissariato di polizia di Ariano Irpino. La vicenda è ora al vaglio del tribunale dei minori. Un messaggio che aveva generato sdegno e comprensibile rabbia tra la popolazione e che aveva spinto il sindaco Enrico Franza a presentare denuncia alla Polizia per istigazione all'odio, chiedendone la rimozione immediata del contenuto e l'espletamento di tutte le indagini di competenza necessarie ad identificare l'autore reale al fine di perseguirlo in termini di legge.