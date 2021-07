Omesso versamento iva, sequestro di beni e conti riconducibili a un mobilificio Le indagini della guardia di finanza di Ariano Irpino coordinate dalla Procura di Benevento

Un sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di beni e valori per un importo pari a 521.441 euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica è stato notificato questa mattina nei confronti di una nota azienda di mobili dell'avellinese. Le indagini della Guardia di Finanza di Ariano Irpino, coordinate dal pm Giulio Barbato, sono state avviate dopo una segnalazione dell'agenzia delle Entrate di Avellino.

Secondo l'accusa, la società, pur avendo dichiarato, per l’anno di imposta 2017, IVA a debito per l’ingente somma (equivalente al valore dei beni sequestrati oggi), “ne ometteva il versamento oltre a riportare un credito IVA non spettante da utilizzare in compensazione”.

Ed ancora, secondo le risultanze investigative, “la condotta posta in essere dall’amministratore integrava, seconda l’ipotesi accusatoria allo stato accolta dal GIP, la fattispecie di reato prevista dall’art. 10 ter del D.Lgs 74/2000 (omesso versamento di IVA)”.

L’esecuzione della misura cautelare si è conclusa con il sequestro di conti correnti, beni immobili e quote societarie per un valore complessivo corrispondente all’imposta evasa.

“L’attività, svolta dalla Guardia di Finanza in sinergia con la Procura della Repubblica e l’Agenzia delle Entrate, testimonia – spiega il procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro - l’attenzione delle Istituzioni verso fenomeni evasivi rilevanti, a tutela dell’Erario, e quindi, della collettività”.