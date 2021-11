Ancora un salvataggio dei carabinieri sul ponte della panoramica ad Ariano L'appello del Vescovo Melillo: "Serve una rete urgente e maggiore assistenza sociale"

Una donna di circa 50 anni è stata tratta in salvo stamane dai carabinieri ed affidata alle cure dei sanitari del 118 dopo un ennesimo provvidenziale salvataggio, il secondo avvenuto nel giro di poche settimane dagli stessi militari dell'arma sul ponte della panoramica.

Aveva già scavalcato il parapetto di protezione e con tutta probabilità sarebbe riuscita nel suo intento suicida senza l’intervento dei carabinieri. Provvidenziale l’allarme lanciato da un familiare al “112”. Il militare in servizio alla centrale operativa della compagnia di Ariano Irpino ha quindi disposto l’invio in tempo reale di una pattuglia della locale stazione, che nel giro di qualche minuto è giunta sul posto. Con la necessaria cautela, un carabiniere ha avvicinato la donna e, afferratala per un braccio, è riuscito a trarla in salvo e poi affidata alle cure del personale sanitario del 118 prima di essere trasportata successivamente in ospedale.

Un ennesimo episodio che va purtroppo ad unirsi alle cinque vittime registratesi nel corso degli anni. Sul posto il comandante di stazione, il luogotenente Giovanni Castiello.

Lo scorso 12 novembre c'era stato un sopralluogo congiunto dopo l'esposto denuncia di un privato, da parte di vigili del fuoco, polizia, vigili urbani e area tecnica su disposizione del prefetto di Avellino Paola Spena e grazie alla determinazione del vice questore Maria Felicia Salerno al fine di mettere in sicurezza il famigerato viadotto. Si è in attesa dell'esito della relazione tecnica dalla quale stando ad alcune indiscrezioni, non sarebbero emerse particolari criticità.

Ma intanto il tempo scorre maledettamente e quel viadotto continua a far parlare di sè. E' bene che si sappia che c'è un imprenditore arianese supportato da una cooperativa onlus che ha manifestato la sua disponibilità a realizzare a proprie spese una struttura protettiva in questo luogo famigerato. Non gli è stata data finora la possibilità. Evidentemente si sta percorrendo una strada diversa o vi sarebbero altri interessi. Un dato è certo, qui non serve la bellezza di un progetto o un'opera d'arte. Occorre solo fare presto.

Presente sul posto stamane insieme ai carabinieri il consigliere comunale Giambattista Capozzi. Un ennesimo e triste episodio coinciso proprio con la giornata contro la violenza sulle donne.

Sulla vicenda esprime profonda amarezza e preoccupazione il Vescovo Sergio Melillo: "Non c'è più tempo da perdere, il ponte della panoramica va messo in sicurezza. C'è bisogno di una rete e bisogna agire subito. Ci troviamo di fronte ad un disagio sociale aumentato anche a causa della pandemia. Le famiglie sono in forte difficoltà economica e gesti di questo tipo si moltiplicano. C'è bisogno quindi di un intervento di concerto con i servizi sociali."

Un richiamo forte, dunque da parte del Vescovo a chi di competenza affinchè si possa realizzare quest'opera attesa da anni e nello stesso tempo un invito ad adoperarsi di più, rivolto alle forze sociali che hanno il compito istituzionale e il dovere di aiutare chi è in difficoltà."