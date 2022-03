Avellino, l'anchorman di "Dentro la Notizia" finisce in carcere Confermata la misura di custodia cautelare in carcere per Rosario Lamberti: ha violato i domiciliari

Questa mattina presso il Tribunale di Avellino presieduto dal giudice Pierpaolo Calabrese si è svolto il processo a carico di Rosario Lamberti, anchorman di “Dentro la Notizia”, per i reati di diffamazione e tentata estorsione nei confronti di Eziolino Capuano al tempo in cui lo stesso era allenatore dell’U.S. Avellino.

Nel corso dell’udienza si è discusso anche in merito alla misura cautelare, dal momento che sabato scorso Lamberti è stato arrestato per aver violato la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto in via cautelare continuando a pubblicare sul suo canale Youtube dei video dall'aria diffamatoria. Questo ha indotto il giudice ad aggravare gli arresti domiciliari a trasformarli in detenzione in carcere allo scopo di evitare la reiterazione del reato.

Durante la lunga istruttoria dibattimentale è stata escussa la persona offesa, Eziolino Capuano, il quale ha confermato tutto ciò che aveva già denunciato nel 2019, ritenendo che la richiesta di Lamberti di sponsorizzazione dell’Avellino calcio fosse in realtà, secondo la sua versione, un tentativo di estorsione dal momento che il suo rifiuto di pagare i 5mila euro che Lamberti aveva chiesto in cambio della campagna stampa a favore della squadra aveva poi determinato una pioggia di commenti diffamatori in trasmissione non solo sul piano professionale, ma anche dal punto di vista strettamente personale.

Dopo Capuano è stato escusso l’agente di polizia che ha provveduto ad analizzare i tabulati telefonici e le chiamate intercorse tra Lamberti e Capuano e alla fine è stato sentito Giuseppe Matarazzo, al tempo addetto stampa dell’U.S. Avellino, il quale ha riferito di aver ad un certo punto dovuto “censurare” dalla rassegna stampa tutti quanti i programmi di Lamberti perché destabilizzanti non solo per l’immagine della squadra, ma anche per lo stato d’animo dello spogliatoio.

Prima del rinvio alla prossima udienza, Lamberti – difeso dagli avvocati Giuseppe Di Gaeta e Lorenzo Scafuri - ha voluto rilasciare delle dichiarazioni spontanee, sottolineando, in particolare, che al tempo le trasmissioni che conduceva non andassero in onda su Just tv, come si ritiene, ma su un’altra emittente televisiva appartenente al bouquet dell’allora presidente dell'U.S. Avellino calcio.

Per la prossima udienza, fissata per il 27 aprile, verrà conclusa l’istruttoria dell’accusa ed esaurita la lista di testi da escutere.