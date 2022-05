Cinque mesi agli arresti, liberi Galietta e Guerriero, commercialisti avellinesi La decisione del Gup di Benevento

Dopo cinque mesi trascorsi agli arresti domiciliari, tornano in libertà, dopo la revoca della misura adottata dal gup di Benevento Pietro Vinetti, Antonio Galietta, 52 anni, e Ciro Guerriero, 42 anni, i due commercialisti avellinesi coinvolti nell'indagine della Squadra mobile e del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Benevento su Nicola Panella, 58 anni, di Montesarchio, e le operazioni attraverso le quali, sostengono gli inquirenti, si sarebbe spogliato di beni immobili e quote societarie, per evitare il rischio di misure patrimoniali nei suoi confronti.

Difesi dagli avvocati Simona Barbone e Paola Forcione, Galietta e Guerriero sono due delle diciannove persone di cui il sostituto procuratore Assunta Tillo ha chiesto il rinvio a giudizio. Il 3 giugno è prevista la decisione del giudice. Entrambi erano finiti agli arresti dopo l'accoglimento, da parte del Riesame, dell'appello del Pm contro il no del Gip.