Il procuratore Airoma: "Terra dei fuochi? Abbiamo seguito tumori e ricoveri" Il capo degli inquirenti alla Commissione parlamentare: Presto novità su Solofra e Valle del Sabato

Terra dei fuochi ha avuto un presidio di prima linea che ha dovuto inventarsi un metodo. Ne ha parlato Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino, alla Commissione parlamentare che si occupa di reati connessi alla gestione dei rifiuti, nell'ambito di una audizione tenutasi nel primo pomeriggio a Roma.

Lo scenario era da guerra quotidiana, l'argomento diventato scandalo a livello europeo e fonte costante di allarme sociale. La gente in strada chiedeva la verità mentre altra gente, quella più esposta ai rischi veri e svenduta per anni dagli interessi più sporchi del clan dei Casalesi, era del tutto inconsapevole, silente, vinta.

“Per capire dove dovevamo colpire e dove si doveva agire più in fretta e con maggiore energia abbiamo dovuto puntare a indagini di contesto. La Procura di Napoli nord aveva il controllo su un territorio costantemente interessato da roghi, al punto che era stata necessaria la nomina di un Commissario per gestire questa emergenza. Non era possibile mettere in campo forze sufficienti e soprattutto alla Procura spettava fare indagini su reati e non seguire l'emotività, le proteste che potevano scaturire da paure ingiustificate, o i silenzi di chi, al contrario, sottovalutava i rischi. Per questo siamo partiti dall'unico dato certo, rilevante: studiare l'incidenza dei roghi e le ricadute sul territorio attraverso i dati negli anni forniti dal registro dei tumori e dai ricoveri”.

La chiave di volta, per Airoma, all'epoca procuratore aggiunto presso la Procura di Napoli nord, è stata la collaborazione chiesta e ottenuta con l'Istituto Superiore di Sanità.

“Il risultato”, ha spiegato alla Commissione il magistrato, “è stata una mappatura del territorio attraverso le ricadute sulla salute delle persone. Dove l'incidenza di malattie, tumori, e ricoveri è risultata più evidente lì siamo intervenuti con controlli capillari. Risultati che abbiamo pubblicato e che hanno ottenuto un riconoscimento a livello europeo, l'idea di contestualizzare attraverso una radiografia storica di quello che accade è diventata una best practice”.

Il procuratore Airoma ha fatto riferimento all'Irpinia e all'esperienza di Napoli nord trasferita anche sulle zone più calde di questa provincia: la Valle del Sabato, il Solofrano e le sue ricadute sul fiume Sarno, corso d'acqua più inquinato d'Europa: “Con l'Istituto Superiore di Sanità abbiamo attivato una nuova convenzione ed è merito della risposta di questo importante organismo dello Stato, in controtendenza rispetto al mare di responsabilità burocratiche che si dividono il governo in tema di ambiente, che si riuscirà presto a dare risposte concrete ai cittadini. Perché rendere pubblici i risultati delle indagini è l'unico modo per evitare inutili allarmismi e alzare la guardia laddove i rischi effettivamente sono alti”.