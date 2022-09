Chiese favori all'ex ministro Rotondi, stop alla carriera per Santoro I fatti ricostruiti dal Csm per il magistrato Vittorio Santoro

Aveva chiesto in maniera "pressante" a Gianfranco Rotondi di "sponsorizzarlo per un incarico ministeriale", e mentre il parlamentare "si dava da fare per trovargli una collocazione fuori ruolo" - rivolgendosi agli allora ministro e sottosegretario alla Giustizia, Andrea Orlando e Cosimo Ferri, e al capo di gabinetto del primo Giovanni Melillo - si e' attivato con piu' imprenditori di sua conoscenza, operanti nello stesso circondario di Salerno, per finanziare la Fondazione di riferimento di Rotondi e supportarne cosi' l'attivita' politica".

Cosi' il Csm ricostruisce i fatti di sette anni fa che ora sono costati uno stop alla carriera del consigliere della Corte d'appello di Avellino, Vittorio Santoro, all'epoca dei fatti in servizio a Salerno, con il mancato superamento della sesta valutazione di professionalita'. Nella delibera, approvata a larga maggioranza con due astensioni, i consiglieri spiegano le ragioni della bocciatura.

Nonostante Santoro alla fine non abbia ottenuto nessun incarico, con questa vicenda - venuta alla luce con intercettazioni disposte dalla procura di Napoli nell'ambito di un'indagine poi archiviata - "si sono palesati all'esterno, vincoli e condizionamenti che hanno offuscato, in maniera significativa, l'indipendenza del magistrato”.