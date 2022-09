Montella sotto choc: 50enne muore carbonizzato. Anche sua madre morì per ustioni Il dramma in una casa. Vigili del fuoco in azione per ore

Tragedia in un vicolo del Corso di Montella dove un uomo, commerciante di frutta e verdura, è morto carbonizzato in un incendio divampato in casa sua. Dopo pochissimi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montella sono arrivati sul posto, in via Piazzavano, ma nonostante la tempestivita` dell’intervento non e` stato facile accedere in quella casa proprio in fondo al vicolo. Sono arrivati anche rinforzi dalle squadre di Lioni e di Avellino. L’utilizzo di autobotti ha permesso di domare le fiamme e accedere all’interno, ai loro occhi uno scenario tragico con la casa distrutta e il corpo di Pasqualino Dello Buono devastato e consumato dalle fiamme. Uno strazio. Si indaga per accertare le cause del rogo, violentissimo e che in poche ore ha distrutto ogni cosa. Sul posto insieme ai vigili ed ai carabinieri e` arrivato in tarda serata anche il medico legale. La salma di Pasqualino Dello Buono e` stata poi trasportata presso l’obitorio dell’ospedale Moscati a disposizione dell’autorita` giudiziaria. Non si esclude l'ipotesi di un malore fulminante, che avrebbe fatto perdere i sensi a Dello Buono impedendogli di mettersi in salvo. Dieci anni prima anche sua madre, per una tragica fatalità del destino, era morta in seguito a delle ustioni e ad un ricovero in ospedale.