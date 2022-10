Smaltiscono ecoballe con materiale di risulta, due denunce Si tratta di un 34enne e di un 38enne della provincia di Foggia

“Smaltimento illecito di rifiuti”: è il reato di cui dovranno rispondere una 34enne e un 38enne della provincia di Foggia, denunciati dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina.

In orario serale i due, venivano trovati all’interno del complesso industriale in disuso di quel centro, mentre erano intenti a scaricare da un autoarticolato delle ecoballe di rifiuti secchi contenenti materiale di risulta.

All’esito degli accertamenti svolti, l’autoarticolato veniva sottoposto a sequestro e la coppia deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.