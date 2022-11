Banda dei pestaggi, difensori a lavoro per depositare i ricorsi al Riesame Conclusi gli interrogatori di garanzia per i sei indagati raggiunti dalle misure restrittive

Banda dei pestaggi, l'indagato G.F, sottoposto all’obbligo di dimora ha reso dichiarazioni spontanee dinanzi al gip, nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

L’indagato difeso dall’avvocato Gerardo Santamaria ha respinto le accuse sostenendo di “conoscere alcuni degli indagati fin dall’infanzia, ma di non aver commesso mai alcun tipo di reato”.

Dunque si è conclusa la fase degli interrogatori di garanzia e i difensori impegnati nella difesa dei sei indagati raggiunti dalle misure cautelari (4 sottoposti alla misura cautelare in carcere e 2 all’obbligo di dimora) sono già impegnati nei ricorsi da presentare dinanzi al tribunale del riesame per chiedere l’attenuazione delle misure emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone.

Le ipotesi accusatorie

In particolare gli inquirenti sostengono che G.F. - ascoltato stamattina dal gip del tribunale di Avellino - abbia ricoperto il ruolo di "appoggio" in un pestaggio avvenuto ad Atripalda, nei pressi di una nota attività ricettiva.

Nel caso specifico contestato dalla procura a G.F. con il ruolo di appoggio – insieme a Sebastiano Sperduto (in carcere per il tentato omicidio di Alessio Romagnuolo e di recente raggiunto da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere) - esecutore materiale, cagionavano una lesione personale alla vittima per un debito di circa 30mila euro contratto da suo fratello con L.P. (indagato a piede libero) dopo l’acquisto di una sala giochi.