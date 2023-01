Tir ribaltato sul Raccordo Av-Sa, il recupero affidato a una ditta privata Aveva effettuato un carico di carne ed era diretto nel Napoletano

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 13:40 di oggi sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, al Km. 26,300 in direzione Avellino, nel territorio del comune di Serino, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autotreno che è sbandato ed è finito nella scarpata sottostante ribaltandosi. Il conducente del pesante automezzo, che aveva effettuato un carico di carne a Serino ed era diretto nel Napoletano, è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, e non ha subito grosse conseguenze. Il veicolo è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco mentre il suo recupero è stato effettuato da una ditta privata.