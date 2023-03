Delitto Gioia, Antoniozzi (FDI): "omicidio crudele, tribunale faccia giustizia" Il vice capogruppo alla Camera: "E' indispensabile modifica all'infermità e seminfermità mentale"

"Aldo Gioia, ucciso il 23 aprile del 2021 dalla figlia Elena e da Giovanni Limata, merita giustizia e siamo certi che il tribunale di Avellino gliela concederà". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La perizia psichiatrica svolta da un luminare come il prof Giuseppe Sciuadone - aggiunge - ha escluso patologie per Limata ed Elena Gioia. Com'è giusto che sia essa sarà oggetto di discussione nella prossima udienza con i periti di parte, ma siamo sicuri delle valutazioni fatte da Sciuadone. Particolare il riferimento del luminare sull'assenza di disturbi psicotici nel signor Limata". "Anche questo processo - conclude Antoniozzi - ci insegna come sia indispensabile modificare gli articoli del codice penale che regolano l'infermità e la seminfermità mentale. Da quello che emerge nel dibattito processuale c'è stato un piano architettato dalla figlia di Aldo e dal suo fidanzato per i uccidere crudelmente una persona che meritava di vivere la sua vita"