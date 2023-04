Ariano, si lancia dal ponte della panoramica: è vivo miracolosamente Nuovo dispetato gesto, ma questa volta la tragedia è stata fortunatamente scongiurata

Si è lanciato nel vuoto dalla parte interna del ponte della panoramica ad Ariano Irpino ed è stata questa la "fortuna" avendo scelto la traiettoria meno impervia essendo avvolta da vegetazione, rami e arbusti. Un tentativo di suicidio che questa volta, miracolosamente non ha avuto conseguenze tragiche.

A compiere il disperato gesto, un giovane arianese immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono prontamente intervenuti sia i carabinieri, della locale stazione e nucleo operativo che i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda.

Vigile, disteso a terra, nonostante quel volo dall'alto è stato egli stesso a fornire le sue generalità ai soccorritori.

Il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportarlo nel vicino pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. La prognosi al momento è riservata. E' sotto osservazione ma non in pericolo di vita.