Schianto fatale nell'avellinese, è giallo sulla morte di Maria Carmela Dai rilievi e videosorveglianza gli inquirenti hanno accertato che nessun'altra auto è coinvolta

Saranno eseguiti domani mattina, nel Morgue dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, gli accertamenti sul corpo di Maria Carmela Capaldo, la 62enne morta sabato sera in un tragico incidente stradale. La dottoressa Carmen Sementa si occuperà dell'ispezione esterna del corpo della donna, su cui potranno essere predisposti, se necessari, ulteriori analisi e verifiche.

Maria Carmela Capaldo era una dipendente di una ditta di depurazione delle acque. La 62enne nata a Nocera Inferiore stava tornando a casa, a Pagani quando, sulla Statale Sette Bis sulla via Nazionale delle Puglie, si è schiantata a bordo della sua auto contro un muro di contenimento. L'impatto, violentissimo si è verificato pochi minuti dopo le 21. Rilievi e indagini, le analisi delle immagini della videosorveglianza della zona, hanno consentito di escludere il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro. I Carabinieri, dopo accurate verifiche, hanno accertato che nessun altro automobilista sarebbe coinvolto nel sinistro mortale. La donna, dunque, sarebbe rimasta vittima di una distrazione fatale o un malore improvviso, che le avrebbe fatto perdere il controllo della vettura su cui viaggiava da sola. Particolarmente difficili le manovre di soccorso e messa in sicurezza del veicolo. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere dell'auto per recuperare il corpo senza vita della donna. L'impatto mortale è avvenuto davanti al distributore di carburanti. Numerosissimi gli automobilisti in transito che hanno assistito alle manovre di soccorso, purtroppo risultate inutili. La donna era già morta all'arrivo dei sanitari, militari e caschi rossi. A Pagani si attende la liberazione della salma, per poter dare l'ultimo saluto alla 62enne particolarmente amata e apprezzata in città, per le sue doti umane. Intanto sul luogo dell'incidente è stato portato un mazzo di fiori, da cinque giovani sopravvissuti ad un violento incidente avvenuto nello stesso punto, all'altezza dell'Fma solo pochi mesi fa.