Torella dei Lombardi, Torna Sapori Antichi: dal West all'Irpinia L'evento si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 giugno

di Paola Iandolo

Il fascino del mondo western incontra la cultura, i sapori e le tradizioni dell’Irpinia. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025, il borgo di Torella dei Lombardi, terra d’origine di Sergio Leone, si trasformerà in un autentico villaggio western per accogliere una delle manifestazioni più attese dell’estate: “Sapori Antichi: dal Wild West all’Irpinia”.

Tre giorni di spettacoli, musica, eventi culturali, animazione e tanto buon cibo. Un evento organizzato dalla Pro Loco Candriano e patrocinato dal Comune di Torella dei Lombardi, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 27 giugno alle ore 20, con l’apertura del villaggio e degli stand gastronomici. In programma il lancio del crowdfunding per la creazione di un villaggio western permanente e la presentazione del concorso “Sognando Sweet Water”. La serata proseguirà con i concerti dei Blue Stuff, Eugenio Bennato e Barabba Blues.

Sabato 28 giugno, spazio alla cultura con il convegno “Tra Dialetto e Tradizione: il patrimonio vivo di Torella”, mentre dalle ore 20 la musica sarà protagonista con i Maradonas, The Hot Rod Gang con Peppe O’ Blues (special guest per i suoi 40 anni di carriera), i True Blues Band e The Blues Queen.