Avellino, Dolce Vita: Gianluca Festa verso il giudizio immediato L'udienza preliminare prevista per domani potrebbe saltare ed essere rinviata

di Paola Iandolo

Dolce Vita, Gianluca Festa tecnicamente rinuncerà all'udienza preliminare prevista davanti a gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza. andrà direttamente a processo con le accuse di corruzione, peculato, rivelazione del segreto d’ufficio, ricettazione e associazione a delinquere. L' istanza è stata depositata dal suo avvocato Luigi Petrillo venerdì ed è già stata ricevuta dagli uffici della procura di Avellino. Dunque l’imputato principale del procedimento Dolce Vita - per ilm quale è prevista una candidatura con il centro destra - si avvia ad affrontare direttamente il processo da solo.

Dopo l’eventuale stralcio della sua posizione il procedimento poi potrebbe essere riunito con quello relativo agli altri 27 imputati che domani affronteranno l’udienza preliminare. Il gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza domani dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio che riguarda tutti i filoni principali dell’inchiesta e comprende presunti concorsi pubblici truccati - per vigili urbani, per funzionari e istruttori di vigilanza – fino alla gestione degli appalti pilotati. Possibile che l’udienza venga rinviata.