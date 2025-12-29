Ariano, taglio albero: protesta ambientalista a intervento dei carabinieri Il sindaco Franza: "Tra un albero pericoloso io scelgo la vita di un bambino"

Mattinata movimentata a Cardito lungo la statale 90 delle puglie. L'ambientalista Felice Vitillo è intervenuto con determinazione fermando il taglio di un albero nel perimetro della scuola media Mancini.

Dopo aver avuto un colloquio con gli addetti ai lavori, Vitillo ha spiegato i motivi della sua protesta ai carabinieri del nucleo radiomobile presenti sul posto: "Non vi sono le necessarie misure di sicurezza per poter svolgere ogni tipo di operazione, tra l'altro lungo una strada così trafficata di auto e pedoni. Ma soprattutto non ci fidiamo di nessun parere, chiediamo al comune di prendere tempo e valutare con maggiore attenzione e ulteriori perizie le condizioni dell'albero che a nostro avviso non mostra segnali di pericolo. Venga sul posto l'agronomo o chiunque abbia adottato tale decisione".

Alla fine l'operazione è stata rinviata a data da destinarsi e gli addetti all'illuminazione hanno provveduto a ripristinare le luminarie di Natale.

Vitillo ha avuto anche un lungo e acceso colloquio telefonico con il sindaco Enrico Franza. Quest'ultimo ha affermato: "Tra un albero pericoloso che ci viene segnalato, da sindaco scelgo la vita di un bambino. Se l'agronomo mi dice che è pericolante, come in questo caso specifico, il mio dovere è quello di abbatterlo. I sindaci sono andati sotto inchiesta per non aver emesso ordinanze urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Non siamo degli irresponsabili".

Il taglio dell'albero, rinviato probabilmente dopo le festività, con l'inizio del nuovo anno nasce da una richiesta di sopralluogo da parte della dirigente dell'istituto comprensivo Cardito, scuola Covotta, Tiziana Aragiusto, in relazione a motivi di sicurezza nelle pertinenze della scuola, pavimento dissestato e alberi con radici al di sopra della superficie. La decisione dell'abbattimento - fa sapere la scuola compete al comune previa perizia - con l'impegno di ripiantare alberi nuovi.